ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、活動初期の破天荒エピソードを披露した。山梨県に生まれ、千葉の高校を卒業後、早大へ進学。高校の同級生だったパッパラー河合らと爆風スランプを結成した。当時はとがりまくったスタイルで話題だった。「おもしろいこと、目立つことをやった結果が、いろものバンド扱いされちゃ