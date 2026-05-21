◇セ・リーグDeNA１―３広島（2026年5月21日マツダ）DeNAが逆転負けで勝率5割復帰はならなかった。4回2死一、三塁から成瀬の右前打で先制した。ところがリーグトップタイの5勝目をかけていた東が、6回1死一塁で小園に同点三塁打を浴びた。さらに1死三塁から二塁手・成瀬の後逸で勝ち越しを許した。一方、7回の攻撃では2死から松尾の右線の打球を右翼手・辰見が後逸。2死三塁と同点のチャンスだったが、東がそのまま