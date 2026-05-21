5回、巨人・ダルベックを二飛に打ち取り、ガッツポーズするヤクルト・山野＝神宮ヤクルトは山野が7回を1失点の好投で両リーグトップの6勝目を挙げた。7安打されながら要所を締めた。一回に岩田の犠飛などで2点を先行し、二回に長岡の適時二塁打でリードを広げた。巨人は1点止まりで連勝が7で止まった。