高止まりする新築マンション価格が一段と上昇する懸念が強まっている。中東情勢の悪化に伴い、原油高で石油製品を使う建材や住宅設備の値上げが相次いでいるためだ。建材などの調達も不安定になっており、完成や引き渡しが遅れる可能性も出ている。（石川泰平）１２か月連続１億円超不動産経済研究所が２１日発表した４月の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築マンションの平均価格は、前年同月比２４・８％高い８７３６