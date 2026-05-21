◇セ・リーグ広島3―1DeNA（2026年5月21日マツダ）広島が逆転勝ち。先発の玉村が嬉しい今季初勝利を挙げた。3試合目の先発となった玉村は、3回までは無失点投球。だが、4回に2本のヒットで2死一、三塁のピンチを招き、7番・成瀬に右前タイムリーを浴びて先制を許す。だが、失点はこれだけで味方が逆転してくれた6回まで101球を投げ、6被安打1失点の内容で、勝ち投手の権利を得て降板した。打線は1点ビハインドの6回裏