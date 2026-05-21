マツダは9年ぶりにフルモデルチェンジした主力SUV「CXー5」を発表しました。マツダが発表した新型「CXー5」は、3代目となるSUVで、21日から発売を開始しました。毛籠勝弘社長：自動車インダストリーは電動化やソフトウェア化で大きく変化しています。そのなかでマツダはテクノロジーを競うだけでなく、人に、自然に寄り添い、移動の時間そのものを豊かにすることを大切にしています。新型CXー5はマツダとして初めてGoogleと連携