『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“ニセ覆面パトカー”で飲酒事故“警察マニア”2人を逮捕」についてお伝えします。◇◇◇サイレンを鳴らし赤信号の交差点を直進する1台の車。赤色灯がついていますが、覆面パトカーではありません。さらに、乗っていたのも警察官ではありませんでした。運転していた無職の中村蓮容疑者（23）は、危険運転致傷などの疑いで逮捕されました。警視庁によりますと去年、東京・