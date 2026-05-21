◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡのエース・東克樹投手（３０）が２１日、広島戦（マツダ）に先発し、８回１０安打３失点（自責２）と粘投。ソフトバンクにトレード移籍した山本に代わって２試合連続で松尾でのバッテリーとなる中で、開幕から８試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）としたが、３敗目（４勝）を喫した。５回まで３安打無失点。広島打線の早打ち