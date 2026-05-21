ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、学生時代のエピソードを明かした。山梨県に生まれ、千葉の高校を卒業後、早大へ進学。番組アシスタントの八木亜希子も早大出身と知ると、「八木さん、早稲田なんだ？」と2人でハイタッチした。5歳の差があるが、中野くんは「私は早稲田に8年いたので、絶対重なってます」とぶっち