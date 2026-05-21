◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島が、逆転で接戦を制して今季初めて２カード連続で勝ち越した。本拠マツダでの勝ち越しは、開幕３連勝して以来。２２日から、交流戦前ラストで３・５ゲーム差の最下位・中日と敵地バンテリンＤで３連戦に臨む。１点を追う６回に打線が意地を見せた。１死一塁から小園が右中間を真っ二つに破る適時三塁打で同点に追い付き、続く坂倉のボテボテの打球は