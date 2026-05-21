Aぇ！group小島健が21日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。作品にちなみ、自分がやりたいことを「○○化計画」として発表。小島は「YouTuber化計画」と答えた。小島は今年1月に個人YouTubeチャンネル「最強漢（おとこ）小島健伝説」を開設した。メンバーの正門良規は大ファンで「面白いんですよこれが」とほほ笑んだ。誕生日の来