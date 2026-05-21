ドイツサッカー連盟は２１日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨むドイツ代表メンバーを発表した。４０歳のＧＫノイアーが５大会連続で選出され、ＤＦキミヒ（バイエルン）、ＭＦハーバーツ（アーセナル）らが選ばれた。Ｗ杯の１次リーグは、Ｅ組で１４日にキュラソー、２０日にコートジボワール、２５日にエクアドルと対戦する。ドイツ代表は２０１４年ブラジルＷ杯で優勝を果たすも、直近２大会は１次リーグ敗退。歴代２