アストン・ヴィラは20日、ヨーロッパリーグ（EL）・決勝でフライブルクを3−0で下し、クラブ史上初のELタイトルを手にした。同試合、チームの3点目を挙げたイングランド代表MFモーガン・ロジャーズが、『TNT Sports』を通して喜びの声を届けた。試合は前半終盤の41分、ベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスが豪快なボレーシュートを突き刺してアストン・ヴィラが先制。続く前半アディショナルタイムには、アルゼンチン代表MF