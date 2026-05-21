「CBRNEテロ」対策強化に向けた自民党の議員連盟の会合であいさつする古屋圭司会長（中央）＝21日午後、国会化学兵器や放射性物質などを用いた「CBRNEテロ」対策強化に向けた自民党の議員連盟（古屋圭司会長）は21日、国会内で会合を開き、首相官邸直轄の専門家組織を新設すべきだとする提言案を取りまとめた。文言を調整した上で、近く高市早苗首相に提出する。提言案は迅速な現場対処に向け、CBRNEテロに関する情報を防衛省