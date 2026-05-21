Aぇ！group佐野晶哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。作品にちなみ、自分がやりたいことを「○○化計画」として発表。佐野は「大食い化計画」と答えた。佐野は大食い企画で序盤に限界に近づくなど少食で知られており、「めちゃめちゃ少食なんですよ。ラーメン一杯食べたらもうお腹いっぱいで、替え玉なんてできるわけないって