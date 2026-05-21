◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）ヤクルトが巨人の連勝を７で止めた。初回、先頭の長岡が右前安打で出塁すると、続くサンタナが初球を左中間へライナーで弾き返して二、三塁に。鈴木叶の三ゴロの間に長岡が生還して先制すると、さらにオスナの右前打で一、三塁として岩田の右犠飛で１点を加え、２回には長岡の適時二塁打で１点を追加。３月１８日のオープン戦で５回、１安打に封じられた田中将を鮮やか