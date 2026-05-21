4月に道路交通法違反で書類送検された、お笑い芸人の長州小力さんについて、「西口プロレス」が選手契約を解除したことを報告しました。 【写真を見る】【 長州小力 】「西口プロレス」が選手契約解除一方で所属事務所は「追加処分は科さず、活動を継続」と報告「西口プロレス」は公式Xアカウントで「長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め」「組織としての姿勢