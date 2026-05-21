日本テレビ系「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」が１９日、放送され、バラエティーには珍しい女性ゲストが登場した。冒頭から優しいピンクの半袖ニットでワイプに映ったのは、モデル・押切もえ（４６）。上品な笑顔とリアクションが印象的で、「今回も『一体どうやって探したんだろう？』と思うような個性的な個性的で面白くて美味しそうーなお店が登場しますスタジオも楽しかった」と記したＳＮＳには、「可愛いが