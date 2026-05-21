DFB（ドイツサッカー連盟）は21日、FIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表のメンバー26名を発表した。ドイツ代表は、スロバキア代表、北アイルランド代表、ルクセンブルク代表と同居したFIFAワールドカップ2026欧州予選のグループAを5勝1敗と1位で終え、19大会連続21度目のワールドカップ出場を決めた。本大会のグループステージではキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦し、まずは3大会ぶりの決勝ト