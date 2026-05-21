【モデルプレス＝2026/05/21】6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』完シェー報告会（完成報告会）が5月21日、都内にて行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が登壇。佐野が撮影初日に“ガチ寝”していた疑惑 が暴露された。【写真】Aぇ! group・西村拓哉・