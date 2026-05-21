【新華社杭州5月21日】黒い革ジャケットとレトロなスタッズ付きアクセサリーを身に着け、ブーツを履いた高齢者らがロック「你要跳舞嗎（踊りませんか）」を歌い出すと、震える声から命への情熱があふれ出した。中国浙江省杭州市拱墅（きょうしょ）区の大関街道にある党群サービスセンター（共産党と住民の交流拠点）では、ロックバンド「風荷吉他揺滾楽隊」が今日も練習に励んでいる。結成17年目、リーダーの董雲