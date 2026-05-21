家庭の夏の必需品ともいえる麦茶にも、「旬」があるのをご存じでしょうか。麦茶の原料＝大麦が間もなく収穫シーズンを迎えます。あまり見ない大麦の栽培風景と焙煎の様子を取材してきました。東京・練馬区。夏本番に向けて、いま急ピッチで作られているのは…川原製粉所川原渉 代表「麦茶に使う大麦を焙煎している」麦茶を製造する工場、創業は1940年。国産のブレンド麦をおよそ300度に熱した砂で焙煎します。きょう、麦茶