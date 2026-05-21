◇プロ野球 広島3ｰ1DeNA(21日、マツダスタジアム)DeNAが広島に敗れカード負け越しました。この日は東克樹投手が今季8試合目の先発のマウンドに登板。初回と2回を3者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せます。すると打線は4回、2アウトから勝又温史選手がヒットで出塁すると、宮下朝陽選手、成瀬脩人選手と3連打で先制に成功します。しかし6回、1アウトからランナーを出すと、続く小園海斗選手にタイムリー3塁打を浴び、同点に追い