◇セ・リーグヤクルト３―１巨人（2026年5月21日神宮）ヤクルトが巨人の連勝を「7」で止め、首位をキープした。初回に相手先発の田中将を積極的な攻撃で攻略。無死二、三塁から鈴木叶の三ゴロで先制。さらに岩田の右犠飛で2点目を挙げた。2回にも長岡の適時二塁打で追加点で突き放した。先発の山野は7回7安打1失点の好投で両リーグ単独トップの6勝目。6勝は6年目でキャリアハイとなった。