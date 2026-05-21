◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人（21日、神宮球場）セ・リーグ首位のヤクルトが勝利。巨人の連勝を7で止めました。ヤクルトは初回、長岡秀樹選手とサンタナ選手の連打でノーアウト2塁3塁のチャンスを作ります。この場面で鈴木叶選手がゴロを打つとその間にランナーが生還、ヤクルトが幸先よく先制に成功します。さらに1アウト1塁3塁を作り、岩田幸宏選手が犠牲フライを放ち2点目を追加しました。さらに2回には長岡選手がタイ