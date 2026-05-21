Aぇ! groupの正門良規さん、末澤誠也さん、小島健さん、佐野晶哉さん、「ジュニア」の西村拓哉さんらが 映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の完成(シェー)報告会に登場しました。【写真を見る】【 Aぇ! group 】正門良規のモノマネ＆佐野晶哉のガチ寝が発覚映画「おそ松さん」完成（シェー）報告会で暴露大会赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。2022年にはSnow M