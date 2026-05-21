◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年5月21日神宮）巨人は雨中でのヤクルト戦（神宮）に敗れて連勝が今季最長の7でストップ。2021年6月以来で阿部政権初となる8連勝を逃し、貯金が5に減った。中11日での先発マウンドとなった37歳の田中将が初回に2点先制を許すと、2回にも1失点して0―3。3回、4回と2イニング連続で3者凡退に仕留めてリズムをつかみかけた田中将だったが、1―3で迎えた5回に先頭で打席が回ると阿部監