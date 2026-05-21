＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】何頭身？ 190センチの“超小顔”力士（全身）熱戦が続く五月場所の十二日目、序ノ口の土俵に登場したある若手力士のスタイルにファンの注目が集まる一幕があった。まだ髷（まげ）が結えない“ざんばら髪”でありながら、15歳にして身長190センチという超大型の体躯。さらに、小顔で手足が長いプロポーションが画面に映し出されると、ネット上のファンからは「何頭