◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人（21日、神宮球場）巨人がヤクルトに敗れ連勝が7で止まりました。巨人先発の田中将大投手は初回、連続ヒットでノーアウト2塁3塁とされると内野ゴロの間に失点、さらに1アウト1塁3塁で犠牲フライをあげられ、初回に2点を失います。2回にはランナー3塁で長岡秀樹選手にタイムリーを打たれ、3点目を失いました。それでも3回にダルベック選手のタイムリーで1点を返すと、田中投手は3回、4回は3者