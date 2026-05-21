言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、歴史や命のつながりを感じる表現、都市部とは異なる独自の魅力を持つ場所、そして人間関係を円滑にする大切な心理という、私たちの暮らしに関わる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。し□□のう□□□□けいヒント