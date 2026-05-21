SNSで話題の商品も！ 高価格帯の「コンビニアイス3選」辛口リポ今回は、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入できる高価格帯のアイスを3品厳選。素材や味わいにこだわった商品ばかりですが、価格に見合う満足感はあるのでしょうか。フードライターの筆者が、味、食感、コスパを含めて本音レビューしました。【画像】2025年にヒットした「セブンの人気スイーツ」1. 【セブン】「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観