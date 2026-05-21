首都電力取引センターによると、今年1〜4月、北京のグリーン電力市場取引規模が初めて火力発電を上回り、グリーン電力取引が電力市場取引総量の60％以上を占めたということです。最新データでは、1〜4月に北京のグリーン電力市場取引量は188億キロワット時を記録し、前年同期比82．54％増となりました。うち99．97％のグリーン電力は新疆ウイグル自治区、チベット自治区、山西省など14の省・自治区から供給されました。1〜4月の北