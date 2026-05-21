Q. 野菜サラダをたくさん食べているのに痩せません。なぜでしょうか？Q. 「ダイエット中なので、炭水化物や間食はしっかり減らして、たくさん野菜サラダを食べるようにしています。ヘルシーですぐに痩せると思っていましたが、なかなか痩せません。ドレッシングもノンオイルを使っているのに、何がいけないんでしょうか……？」A. 「ノンオイル＝油分やカロリーゼロ」ではありませんので、ご注意を野菜はビタミン・ミネラル・食物