「V2H充放電器（Honda V2H Stand）」 をHonda純正として発売 ホンダアクセスは、EVに蓄電された電力を家庭へ供給可能な「V2H充放電器（Honda V2H Stand）」を2026年5月21日に発表しました。 本製品は同年6月下旬より、全国のHonda Carsにて発売されます。【画像ギャラリー】これが最新EVのホンダ「新型スーパーワン」です！ 画像で見る（30枚以上）「V2H充放電器（Honda V2H Stand）」は、EVを非常用電源として活用し、停電時な