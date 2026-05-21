ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」脚本を手がける岸本鮎佳インタビュー【後編】。劇団主宰として脚本・演出・出演を担い、ドラマ脚本家としても引っ張りだこ。これまでに影響を受けたものなど創作の原点について聞いた。【前編】では、「世の中のそういう男性を全員成敗したいなと思いで物語を書いている」!? ドラマ脚本の描き方、原動力、オープンマリッジが話題になったなど本作執筆中のエピソードなどを。【動画