三菱重工長崎造船所で建造された海上自衛隊の護衛艦「なとり」が、防衛省に引き渡されました。 「なとり」は、もがみ型の9番艦で青森県の基地に配備されます。 もがみ型護衛艦「なとり」の引き渡し式には、防衛省などから約100人が出席しました。 「なとり」は、全長133メートル。 これまで掃海艦などが担っていた機雷の排除システムを装備。 多様な任務が可能になったほか、従来の護衛艦の半数の約90