「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）西十両１０枚目の翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝は、友風（中村）を押し出し、８勝４敗と勝ち越しを決めた。友風は６勝６敗。立ち合いから手を伸ばして攻め、回り込もうとする相手を正面に置きながら追いかけて押し出した。「いつも（はたき込みを）食っている。勝ち越しはうれしい。こんなに勝てると思っていなかった」と喜んだ。３月の春場所は「心不全」の診断書を提出し