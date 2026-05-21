【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／サウスカロライナ・コロンビア）【映像】日本人女子＆秘書役美女、ギクシャク“誤爆”の瞬間日本人女子レスラーと敏腕マネージャーの亀裂が決定的に。先週のタイトル戦に続き、タッグ戦でも終盤に誤爆。次々と仲間割れの原因が積み重なる悪循環に、ファンから「仲悪くなってる」「ギクシャクきた」「険悪そうだな」と心配の声が飛び交った。WWE「Sma