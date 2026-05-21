◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人が首位ヤクルトに惜敗し、連勝が７で止まった。先発の田中将大投手が初回から２点を先制され今季最短の４回３失点で降板。打線も山野から１点しか奪えず、今季３戦３敗とまた抑え込まれた。阿部慎之助監督初の８連勝を逃し、池山ヤクルトとのゲーム差は２・５に広がった。わずか５球の先制劇だった。田中は初回、１番・長岡に３球目を右前安打されると、続くサン