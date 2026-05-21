◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人・堀田賢慎投手（２５）がバースデー登板で１回無失点と好投した。２１日が２５歳の誕生日。１―３の８回から４番手で登場し、２死から安打を許したものの後続を断ち役目を果たした。青森山田高から１９年ドラフト１位で入団し、今年でプロ７年目を迎えた右腕。ここまで３登板でいまだ失点なしと、数少ない登板機会の中で結果を出している。