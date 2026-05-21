２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が２１日、都内で行われた自身がアンバサダーを務めるスイスの機械式時計ブランド「ＮＯＲＱＡＩＮ」（ノルケイン）のイベントに出席した。イベントでは、世界最大級の時計見本市「ＷａｔｃｈｅｓａｎｄＷｏｎｄｅｒｓ２０２６」で発表された最新モデルが紹介された後、トレイルランナーの上田瑠偉とともにトークショーに参加した。今月１７日まで行われていたＮＨＫ杯では、ラ