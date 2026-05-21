モデル・押切もえ（４６）の姿にフォロワーが驚がくした。押切は２１日までに自身のインスタグラムで「ピラティス記録」とトレーニング動画を投稿。「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました。自分の身体の動きと呼吸に集中して、エラーを見つけては直していき…、の繰り返し。途中、痛いところを発見して笑ってしまっています」と明かし、「何においても結果よりプロセスが重要だなぁ、と感じたレッスンでした」と収