今回の地震について専門家は「梅雨の時期や離島ならではの注意点がある」と話し警戒を呼びかけます。 （京都大学・西村卓也教授）「奄美諸島や沖縄の南西諸島の下にプレートが沈み込むところだが、この海と陸のプレートの境界付近で起こった地震と考えられる」 地殻変動が専門の京都大学・西村卓也教授です。今回の地震はプレートがぶつかり合って縦方向にずれる「逆断層型」とみています。震源地に近い沖永