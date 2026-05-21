20日震度5強の揺れを観測した与論町には、坂元さんがいます。中継で伝えてもらいます。 20日震度5強の揺れを観測した与論高校。今日は通常通りの授業が行われ、この時間も部活動の練習が行われています。しかし、校舎には地震の爪痕が残っています。 中に入ると、階段の天井部分に大きなひびが入り、10センチほどのコンクリート片が床に散乱していました。現在、階段は使うことができず、生徒たちは外階段などを使って移