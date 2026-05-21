秋田朝日放送 中東情勢の先行きが見通せない中、"車の血液"とも言えるエンジンオイルにも影響が出ています。 秋田市のガソリンスタンドでは「今のところ必要な量は確保できているものの、影響はある」と話します。 【ガソリンスタンドの所長】 「メーカーに注文しても、納期が長くなり値段も高くなっている」 エンジンオイルは普通自動車でおよそ４リットル、トラックでは１０リットル以上を使用しま