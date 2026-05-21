欧州株再び下げに転じる、中東関連報道でムード暗転 東京時間20:16現在 英ＦＴＳＥ100 10372.97（-59.37-0.57%） 独ＤＡＸ24597.91（-139.33-0.57%） 仏ＣＡＣ40 8064.82（-52.60-0.66%） スイスＳＭＩ 13356.03（-43.26-0.32%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:16現在 ダウ平均先物JUN 26月限49950.00（-144.00-0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 2