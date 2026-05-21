欧州ＰＭＩの悪化や中東情勢に関する好悪材料に振り回される展開、有事ドル買い優勢＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、神経質な振幅も足元では有事ドル買いが優勢。序盤はフランス・英国のPMIの悪化を受けてユーロとポンドが下落。ユーロドルは安値を1.1590台に広げた。しかし、中盤にはイラン情勢改善のうわさが浮上し、原油安・金利低下を伴いながらドル売りが優勢となった。ユーロドルは1.1635まで反