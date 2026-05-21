本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/21（木） EUR/USD 1.1750（6.81億ユーロ） USD/JPY 特段の設定なし GBP/USD 1.3455（7.85億ポンド） 5/22（金） EUR/USD 1.1500（8.12億ユーロ） 1.1545（6.41億ユーロ） 1.1575（10億ユーロ） 1.1600（14億ユーロ） 1.1610（8.20億ユーロ） 1.1615（9.40億ユーロ） 1.1620（5.35億ユーロ） 1.1625