きょう夕方上市町の一般道から住宅に引き込まれる私道で85歳の女性が軽乗用車にはねられました。病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。上市警察署によりますときょう午後4時10分ごろ、上市町神田にある一般道から住宅に引き込まれる私道で、近くに住む無職の佐野京子さん（85）が町内の別の地域に住む86歳の女性が運転する軽乗用車にはねられました。佐野さんは病院に運ばれましたが、死亡が確認されたということで