Aぇ！group正門良規と佐野晶哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。作品にちなみ、自分がやりたいことを「○○化計画」として発表。正門は「釣り人化計画」と答えた。「釣り人になりたいんですよ。ただ集める物がいっぱい遭ったり、手間が多い。まだ進めていない」とハードルの高さを話した。佐野は船舶免許を所持している。「